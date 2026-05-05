In The Mood for Love Loft Cinémas Châtellerault
In The Mood for Love Loft Cinémas Châtellerault vendredi 15 mai 2026.
Châtellerault
In The Mood for Love
Loft Cinémas 5 allée du Chatelet – Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 20:15:00
fin : 2026-05-15 21:53:00
Date(s) :
2026-05-15
Hong Kong, 1962. M. et Mme Chow emménagent dans leur nouvel appartement le même jour que leurs voisins, M. et Mme Chan. Sans comprendre comment cela a commencé, Chow Mo-wan et Chan Li-zhen apprennent que leurs époux respectifs ont une liaison. Cette découverte les choque mais les rapproche. Ils se voient de plus en plus souvent mais le voisinage commence à s’en apercevoir. Il semble n’y avoir aucune possibilité pour eux de vivre une relation amoureuse. Mais la retenue, les réserves émotionnelles de Mme Chan hantent M. Chow, qui sent ses sentiments changer. .
Loft Cinémas 5 allée du Chatelet – Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : In The Mood for Love
L’événement In The Mood for Love Châtellerault a été mis à jour le 2026-05-01 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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