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VERNISSAGE DE L’EXPOSITION DE ZEINA HOKAYEM L’ATELIER DES OPTICIENS Châtellerault

VERNISSAGE DE L’EXPOSITION DE ZEINA HOKAYEM L’ATELIER DES OPTICIENS Châtellerault

VERNISSAGE DE L’EXPOSITION DE ZEINA HOKAYEM L’ATELIER DES OPTICIENS Châtellerault mercredi 1 juillet 2026.

Lieu
L'ATELIER DES OPTICIENS
Adresse
86 RUE BOURBON
Ville
86100 Châtellerault
Département
Vienne
Début
mercredi 1 juillet 2026
Fin
mercredi 1 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Tarif

Châtellerault

VERNISSAGE DE L’EXPOSITION DE ZEINA HOKAYEM

L’ATELIER DES OPTICIENS 86 RUE BOURBON Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 18:00:00
fin : 2026-07-01 19:30:00

Date(s) :
2026-07-01

Artiste engagée dans une démarche positive et accessible, Zeina HOKAYEM peint le bonheur sur différents supports en s’inspirant de scènes de la vie quotidienne. À travers ses œuvres colorées et sensibles, elle met en lumière les petits instants qui font la richesse de nos vies rencontres, partages, moments de joie et émotions simples.

Ce vernissage sera l’occasion de découvrir son univers artistique dans un lieu original où se rencontrent art, regard et proximité avec le public.   .

L’ATELIER DES OPTICIENS 86 RUE BOURBON Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine   chatellerault@latelier-des-opticiens.com

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English : VERNISSAGE DE L’EXPOSITION DE ZEINA HOKAYEM

L’événement VERNISSAGE DE L’EXPOSITION DE ZEINA HOKAYEM Châtellerault a été mis à jour le 2026-06-23 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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