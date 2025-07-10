VERNISSAGE DE L’EXPOSITION DE ZEINA HOKAYEM L’ATELIER DES OPTICIENS Châtellerault
VERNISSAGE DE L’EXPOSITION DE ZEINA HOKAYEM L’ATELIER DES OPTICIENS Châtellerault mercredi 1 juillet 2026.
Châtellerault
VERNISSAGE DE L’EXPOSITION DE ZEINA HOKAYEM
L’ATELIER DES OPTICIENS 86 RUE BOURBON Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 18:00:00
fin : 2026-07-01 19:30:00
Date(s) :
2026-07-01
Artiste engagée dans une démarche positive et accessible, Zeina HOKAYEM peint le bonheur sur différents supports en s’inspirant de scènes de la vie quotidienne. À travers ses œuvres colorées et sensibles, elle met en lumière les petits instants qui font la richesse de nos vies rencontres, partages, moments de joie et émotions simples.
Ce vernissage sera l’occasion de découvrir son univers artistique dans un lieu original où se rencontrent art, regard et proximité avec le public. .
L’ATELIER DES OPTICIENS 86 RUE BOURBON Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine chatellerault@latelier-des-opticiens.com
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English : VERNISSAGE DE L’EXPOSITION DE ZEINA HOKAYEM
L’événement VERNISSAGE DE L’EXPOSITION DE ZEINA HOKAYEM Châtellerault a été mis à jour le 2026-06-23 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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