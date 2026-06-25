Guinguette du Pré Promenade des Acadiens – Châtellerault

Châtellerault

Guinguette du Pré

Promenade des Acadiens – Pré de l’Assesseur Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 12:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-02 2026-07-03 2026-07-04 2026-07-05 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-11 2026-07-12 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-25 2026-07-26 2026-07-30 2026-07-31 2026-08-01 2026-08-02

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Promenade des Acadiens – Pré de l’Assesseur Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Guinguette du Pré

L’événement Guinguette du Pré Châtellerault a été mis à jour le 2026-06-25 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne