Baby tennis (séance découverte + yoga et sons tibétains) Lac de la forêt Châtellerault
mardi 7 juillet 2026 · Lac de la forêt · Châtellerault
Informations pratiques
Châtellerault
Baby tennis (séance découverte + yoga et sons tibétains)
Lac de la forêt Chatellerault Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 10:45:00
fin : 2026-08-11 11:45:00
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-09 2026-07-14 2026-07-16 2026-07-21 2026-07-23 2026-07-28 2026-07-30 2026-08-04 2026-08-06 2026-08-11 2026-08-13 2026-08-18 2026-08-20
Découverte du baby tennis avec un temps de yoga et découverte de sons tibétains pour les 2 à 4 ans à faire avec un parent ou grand parent ou frère et soeur.
Activité au lac de la forêt dans la plaine derrière la cabane. 10 participants max.
Etre en tenue de sport et amener de l’eau. .
Lac de la forêt Chatellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Baby tennis (séance découverte + yoga et sons tibétains)
L’événement Baby tennis (séance découverte + yoga et sons tibétains) Châtellerault a été mis à jour le 2026-06-20 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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