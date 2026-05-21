Visite et atelier famille Un loir dans la théière (Alice au pays des merveilles Artothèque Châtellerault

Châtellerault

Visite et atelier famille Un loir dans la théière (Alice au pays des merveilles

Artothèque 168 rue Bourbon à Châtellerault Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 10:00:00

fin : 2026-07-22 12:00:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24

Découverte de l’exposition _Un loir dans la théière, (_librement inspirée d’Alice aux pays des merveilles) accompagnée par une médiatrice culturelle. Après la visite place à l’atelier d’arts plastiques.

Durée de l’activité, visite et atelier 2 heures

à partir de 5 ans .

Artothèque 168 rue Bourbon à Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine marie.pionneau@grand-chatellerault.fr

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English : Visite et atelier famille Un loir dans la théière (Alice au pays des merveilles

L’événement Visite et atelier famille Un loir dans la théière (Alice au pays des merveilles Châtellerault a été mis à jour le 2026-05-21 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne