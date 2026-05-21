Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Visite et atelier famille Un loir dans la théière (Alice au pays des merveilles Artothèque Châtellerault

Visite et atelier famille Un loir dans la théière (Alice au pays des merveilles Artothèque Châtellerault

Visite et atelier famille Un loir dans la théière (Alice au pays des merveilles Artothèque Châtellerault mardi 7 juillet 2026.

Lieu : Artothèque

Adresse : 168 rue Bourbon à Châtellerault

Ville : 86100 Châtellerault

Département : Vienne

Début : mardi 7 juillet 2026

Fin : mardi 7 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Châtellerault

Visite et atelier famille Un loir dans la théière (Alice au pays des merveilles

Artothèque 168 rue Bourbon à Châtellerault Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 10:00:00
fin : 2026-07-22 12:00:00

Date(s) :
2026-07-07 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24

Découverte de l’exposition _Un loir dans la théière, (_librement inspirée d’Alice aux pays des merveilles) accompagnée par une médiatrice culturelle. Après la visite place à l’atelier d’arts plastiques.
Durée de l’activité, visite et atelier 2 heures
à partir de 5 ans   .

Artothèque 168 rue Bourbon à Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine   marie.pionneau@grand-chatellerault.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite et atelier famille Un loir dans la théière (Alice au pays des merveilles

L’événement Visite et atelier famille Un loir dans la théière (Alice au pays des merveilles Châtellerault a été mis à jour le 2026-05-21 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

À voir aussi à Châtellerault (Vienne)