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Evasion sur la ligne verte Balade sandwich Centre technique municipal Châtellerault

Evasion sur la ligne verte Balade sandwich Centre technique municipal Châtellerault

Evasion sur la ligne verte Balade sandwich Centre technique municipal Châtellerault jeudi 28 mai 2026.

Lieu : Centre technique municipal

Adresse : 208 rue d'Antran

Ville : 86100 Châtellerault

Département : Vienne

Début : jeudi 28 mai 2026

Fin : jeudi 28 mai 2026

Heure de début : 12:00:00

Tarif :

Châtellerault

Evasion sur la ligne verte Balade sandwich

Centre technique municipal 208 rue d’Antran Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 12:00:00
fin : 2026-05-28

Date(s) :
2026-05-28

De 12h à 13h | RDV à 12h au Centre Technique Municipal à 12h10 ou sur le Site de la Manu à 12h15
Besoin d’un moment de détente le temps de votre pause déjeuner ?
Le service mobilités vous propose une promenade pour admirer les paysages et de tester vos connaissances en participant à un quizz
Insciption obligatoire 05 49 23 64 99 ou [maiavelo@grand-chatellerault.fr](mailto:maiavelo@grand-chatellerault.fr)
Pensez à votre sandwich et si vous n’avez pas de vélo, nous vous en
prêtons un (sur réservation) !   .

Centre technique municipal 208 rue d’Antran Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 23 64 99  maiavelo@grand-chatellerault.fr

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English : Evasion sur la ligne verte Balade sandwich

L’événement Evasion sur la ligne verte Balade sandwich Châtellerault a été mis à jour le 2026-04-10 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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