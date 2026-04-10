Evasion sur la ligne verte Balade sandwich Centre technique municipal Châtellerault

Châtellerault

Evasion sur la ligne verte Balade sandwich

Centre technique municipal 208 rue d’Antran Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 12:00:00

fin : 2026-05-28

Date(s) :

2026-05-28

De 12h à 13h | RDV à 12h au Centre Technique Municipal à 12h10 ou sur le Site de la Manu à 12h15

Besoin d’un moment de détente le temps de votre pause déjeuner ?

Le service mobilités vous propose une promenade pour admirer les paysages et de tester vos connaissances en participant à un quizz

Insciption obligatoire 05 49 23 64 99 ou [maiavelo@grand-chatellerault.fr](mailto:maiavelo@grand-chatellerault.fr)

Pensez à votre sandwich et si vous n’avez pas de vélo, nous vous en

prêtons un (sur réservation) ! .

Centre technique municipal 208 rue d’Antran Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 23 64 99 maiavelo@grand-chatellerault.fr

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English : Evasion sur la ligne verte Balade sandwich

L’événement Evasion sur la ligne verte Balade sandwich Châtellerault a été mis à jour le 2026-04-10 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne