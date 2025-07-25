SORTIE DE RÉSIDENCE • L’APPEL DE LA FORÊT Le Nouveau Théâtre Châtellerault

SORTIE DE RÉSIDENCE • L’APPEL DE LA FORÊT

Le Nouveau Théâtre 21 rue Chanoine de Villeneuve Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Aux 3T, nous soutenons des équipes artistiques néo-aquitaines en phase de création. Chaque saison, plusieurs d’entre-elles bénéficient, sur notre territoire, d’une hospitalité fidèle à l’esprit du théâtre public. Dans un contexte économique difficile, il nous semble plus que jamais nécessaire de maintenir notre engagement, aux côtés de nos partenaires, pour accompagner les artistes régionaux. Ils doivent pouvoir compter sur notre soutien et notre attachement à leurs projets.

À la jonction entre l’art du conteur, le récit musical, les projets de territoire et les créations in situ, Nicolas Bonneau et Fanny Chériaux ont à cœur de faire de La Volige un projet résolument pop , accessible et intelligent, pétri de culture populaire, de récits de vies, de politique, d’humanité et d’imaginaire. .

Le Nouveau Théâtre 21 rue Chanoine de Villeneuve Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 85 46 54 billetterie@3t-chatellerault.fr

English : SORTIE DE RÉSIDENCE • L’APPEL DE LA FORÊT

German : SORTIE DE RÉSIDENCE • L’APPEL DE LA FORÊT

Italiano :

Espanol : SORTIE DE RÉSIDENCE • L’APPEL DE LA FORÊT

L’événement SORTIE DE RÉSIDENCE • L’APPEL DE LA FORÊT Châtellerault a été mis à jour le 2025-10-31 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne