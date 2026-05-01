Paul Mirabel, Par Amour Loft Cinémas Châtellerault jeudi 28 mai 2026.

Loft Cinémas 5 allée du Chatelet – Châtellerault Vienne

Début : 2026-05-28 20:00:00
fin : 2026-05-28 21:25:00

Salam les khoyas,
Mon nouveau spectacle Par Amour est désormais complet à Paris ainsi que dans tous les Zéniths de France. Du coup on a décidé d’organiser une séance unique au cinéma le jeudi 28 mai 2026 pour que vous puissiez le voir (ou le revoir, si vraiment vous êtes sympas).
Personnellement je l’ai déjà vu plusieurs fois, et c’est super drôle. Surtout le moment où je parle des urologues et de la Pat’ Patrouille.
Donc n’hésitez pas à acheter un petit pop-corn sucré au guichet, installez-vous confortablement sur votre siège et profitez bien de votre séance de rigolade.
Gros bisous,
Paul Mirabel.   .

Loft Cinémas 5 allée du Chatelet – Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine  

L’événement Paul Mirabel, Par Amour Châtellerault a été mis à jour le 2026-04-28 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

