Escape Game le secret de Salis, évasion au Chat Noir!

Chatellerault Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-28 2026-07-30 2026-08-04 2026-08-07 2026-08-13

Escape Game Le Secret de Salis, évasion au Chat Noir!

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### L’esprit moqueur de Rodolphe Salis vous retient prisonnier de son mythique Cabaret du Chat Noir.

Plongez au coeur d’une énigme passionnante au milieu des collections du musée. En famille ou entre amis, vous avez 60 minutes pour vous libérer. observation, logique et esprit d’équipe seront vos meilleurs atouts face aux énigmes de Rodolphe! .

Chatellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 20 30 99 musees.chatellerault@grand-chatellerault.fr

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English : Escape Game le secret de Salis, évasion au Chat Noir!

L’événement Escape Game le secret de Salis, évasion au Chat Noir! Châtellerault a été mis à jour le 2026-03-22 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne