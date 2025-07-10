Parcours kids aventure, réservation en ligne Rue Aliénor d’Aquitaine – Châtellerault

Châtellerault

Parcours kids aventure, réservation en ligne

Rue Aliénor d’Aquitaine – Le Lac de la forêt Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 12:10:00

fin : 2026-08-07 12:25:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-11 2026-07-12 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-25 2026-07-26 2026-07-28 2026-07-29

Parcours aventure pour les petits de 3 ans à 7 ans.

Chaussures fermées obligatoires

Les enfants de moins de 10 ans doivent être accompagnés d’un adulte

Réservation et inscription sur place

Créneaux de 15 minutes du mardi au dimanche. .

Rue Aliénor d’Aquitaine – Le Lac de la forêt Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Parcours kids aventure, réservation en ligne

L’événement Parcours kids aventure, réservation en ligne Châtellerault a été mis à jour le 2026-06-20 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne