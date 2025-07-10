Voyage sonore, la forêt musicale La Manu Jardin du Directeur Châtellerault lundi 6 juillet 2026.

Châtellerault

Voyage sonore, la forêt musicale

La Manu Jardin du Directeur Allée du jardin du Directeur Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 17:30:00

fin : 2026-07-06 18:30:00

Date(s) :

2026-07-06 2026-07-13 2026-08-12 2026-08-26

L’association La Forêt Musicale , un espace où les musiques du monde se rencontrent, s’entrelacent et murmurent leurs histoires. Handpan, didgeridoo, cosmic bow, gong, bols chantants… autant d’instruments issus des quatre coins du globe, porteurs de vibrations qui touchent autant l’oreille que l’âme. .

La Manu Jardin du Directeur Allée du jardin du Directeur Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Voyage sonore, la forêt musicale

L’événement Voyage sonore, la forêt musicale Châtellerault a été mis à jour le 2026-06-20 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne