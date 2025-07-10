Voyage sonore, la forêt musicale La Manu Jardin du Directeur Châtellerault
Voyage sonore, la forêt musicale La Manu Jardin du Directeur Châtellerault lundi 6 juillet 2026.
Châtellerault
Voyage sonore, la forêt musicale
La Manu Jardin du Directeur Allée du jardin du Directeur Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 17:30:00
fin : 2026-07-06 18:30:00
Date(s) :
2026-07-06 2026-07-13 2026-08-12 2026-08-26
L’association La Forêt Musicale , un espace où les musiques du monde se rencontrent, s’entrelacent et murmurent leurs histoires. Handpan, didgeridoo, cosmic bow, gong, bols chantants… autant d’instruments issus des quatre coins du globe, porteurs de vibrations qui touchent autant l’oreille que l’âme. .
La Manu Jardin du Directeur Allée du jardin du Directeur Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Voyage sonore, la forêt musicale
L’événement Voyage sonore, la forêt musicale Châtellerault a été mis à jour le 2026-06-20 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
À voir aussi à Châtellerault (Vienne)
- Historiettes et Cabanette bébés lecteurs La Cabane du Lac Châtellerault 1 juillet 2026
- Ventes de composteurs 2026 Châtellerault 1 juillet 2026
- Atelier collage et maquette . Exposition Manu Militari Rue Jean Monnet Châtellerault 1 juillet 2026
- Café linguistique Le 4 Châtellerault 2 juillet 2026
- Guinguette du Pré Promenade des Acadiens – Châtellerault 2 juillet 2026