Visite contée du centre ancien. Hotel Sully Châtellerault
Visite contée du centre ancien. Hotel Sully Châtellerault mercredi 22 juillet 2026.
Châtellerault
Visite contée du centre ancien.
Hotel Sully 14 rue Sully Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 10:30:00
fin : 2026-07-22 12:00:00
Date(s) :
2026-07-22 2026-08-05 2026-08-19
Plangez, le temps d’une visite avec nos comédiens de la compagnie Brass Brouillon, dans le riche passé de Châtellerault. .
Hotel Sully 14 rue Sully Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite contée du centre ancien.
L’événement Visite contée du centre ancien. Châtellerault a été mis à jour le 2026-06-19 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
À voir aussi à Châtellerault (Vienne)
- Historiettes et Cabanette bébés lecteurs La Cabane du Lac Châtellerault 1 juillet 2026
- Ventes de composteurs 2026 Châtellerault 1 juillet 2026
- Atelier collage et maquette . Exposition Manu Militari Rue Jean Monnet Châtellerault 1 juillet 2026
- VERNISSAGE DE L’EXPOSITION DE ZEINA HOKAYEM L’ATELIER DES OPTICIENS Châtellerault 1 juillet 2026
- Pilates à la Manu La Manu Jardin du Directeur Châtellerault 1 juillet 2026