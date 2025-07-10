Visite contée du centre ancien. Hotel Sully Châtellerault

Châtellerault

Visite contée du centre ancien.

Hotel Sully 14 rue Sully Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 10:30:00

fin : 2026-07-22 12:00:00

Date(s) :

2026-07-22 2026-08-05 2026-08-19

Plangez, le temps d’une visite avec nos comédiens de la compagnie Brass Brouillon, dans le riche passé de Châtellerault. .

Hotel Sully 14 rue Sully Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite contée du centre ancien.

L’événement Visite contée du centre ancien. Châtellerault a été mis à jour le 2026-06-19 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne