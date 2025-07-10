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Visite contée du centre ancien. Hotel Sully Châtellerault

Visite contée du centre ancien. Hotel Sully Châtellerault

Visite contée du centre ancien. Hotel Sully Châtellerault mercredi 22 juillet 2026.

Lieu
Hotel Sully
Adresse
14 rue Sully
Ville
86100 Châtellerault
Département
Vienne
Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Heure de début
10:30:00
Tarif

Châtellerault

Visite contée du centre ancien.

Hotel Sully 14 rue Sully Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 10:30:00
fin : 2026-07-22 12:00:00

Date(s) :
2026-07-22 2026-08-05 2026-08-19

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Hotel Sully 14 rue Sully Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine  

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English : Visite contée du centre ancien.

L’événement Visite contée du centre ancien. Châtellerault a été mis à jour le 2026-06-19 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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