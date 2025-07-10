Châtellerault

Balade Patrimoine à Châtellerault

Promenade des Acadiens Châtellerault Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 18:00:00

fin : 2026-07-24 19:30:00

Date(s) :

2026-07-24

Quartier ouvrier de Châtellerault, Châteauneuf renferme un patrimoine matériel et immatériel riche qui a, en tous temps, impacté la vie de Châtellerault.

Au fil de cette balade patrimoniale, laissez-vous conter des passages de l’histoire de ce quartier, non pas chronologique mais au fil de son architecture, de ses rues et de ses vestiges. .

Promenade des Acadiens Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Balade Patrimoine à Châtellerault

L’événement Balade Patrimoine à Châtellerault Châtellerault a été mis à jour le 2026-06-20 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne