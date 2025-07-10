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Balade Patrimoine à Châtellerault Promenade des Acadiens Châtellerault

Balade Patrimoine à Châtellerault Promenade des Acadiens Châtellerault

Balade Patrimoine à Châtellerault Promenade des Acadiens Châtellerault vendredi 24 juillet 2026.

Lieu
Promenade des Acadiens
Adresse
Châtellerault
Ville
86100 Châtellerault
Département
Vienne
Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Tarif

Châtellerault

Balade Patrimoine à Châtellerault

Promenade des Acadiens Châtellerault Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 18:00:00
fin : 2026-07-24 19:30:00

Date(s) :
2026-07-24

Quartier ouvrier de Châtellerault, Châteauneuf renferme un patrimoine matériel et immatériel riche qui a, en tous temps, impacté la vie de Châtellerault.
Au fil de cette balade patrimoniale, laissez-vous conter des passages de l’histoire de ce quartier, non pas chronologique mais au fil de son architecture, de ses rues et de ses vestiges.   .

Promenade des Acadiens Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine  

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English : Balade Patrimoine à Châtellerault

L’événement Balade Patrimoine à Châtellerault Châtellerault a été mis à jour le 2026-06-20 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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