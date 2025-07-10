Balade Patrimoine à Châtellerault Promenade des Acadiens Châtellerault
Balade Patrimoine à Châtellerault Promenade des Acadiens Châtellerault vendredi 24 juillet 2026.
Châtellerault
Balade Patrimoine à Châtellerault
Promenade des Acadiens Châtellerault Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 18:00:00
fin : 2026-07-24 19:30:00
Date(s) :
2026-07-24
Quartier ouvrier de Châtellerault, Châteauneuf renferme un patrimoine matériel et immatériel riche qui a, en tous temps, impacté la vie de Châtellerault.
Au fil de cette balade patrimoniale, laissez-vous conter des passages de l’histoire de ce quartier, non pas chronologique mais au fil de son architecture, de ses rues et de ses vestiges. .
Promenade des Acadiens Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Balade Patrimoine à Châtellerault
L’événement Balade Patrimoine à Châtellerault Châtellerault a été mis à jour le 2026-06-20 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
À voir aussi à Châtellerault (Vienne)
- Historiettes et Cabanette bébés lecteurs La Cabane du Lac Châtellerault 1 juillet 2026
- Ventes de composteurs 2026 Châtellerault 1 juillet 2026
- Curiosités scientifiques Médiathèque Georges Rouault Châtellerault 1 juillet 2026
- Atelier collage et maquette . Exposition Manu Militari Rue Jean Monnet Châtellerault 1 juillet 2026
- VERNISSAGE DE L’EXPOSITION DE ZEINA HOKAYEM L’ATELIER DES OPTICIENS Châtellerault 1 juillet 2026