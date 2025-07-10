Visite du Théâtre Blossac Théâtre Blossac Châtellerault

Châtellerault

Visite du Théâtre Blossac

Théâtre Blossac 80 boulevard Blossac Châtellerault Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 10:30:00

fin : 2026-08-18 12:00:00

Date(s) :

2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18

Le Théâtre Blossac, lieu unique et emblématique de Châtellerault, entièrement conservé, vous ouvre ses portes.

Accompagnez d’un guide, découvrez-en tous les secrets. .

Théâtre Blossac 80 boulevard Blossac Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Visite du Théâtre Blossac

L’événement Visite du Théâtre Blossac Châtellerault a été mis à jour le 2026-06-19 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne