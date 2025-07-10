Visite du Théâtre Blossac Théâtre Blossac Châtellerault
Visite du Théâtre Blossac Théâtre Blossac Châtellerault mardi 21 juillet 2026.
Châtellerault
Visite du Théâtre Blossac
Théâtre Blossac 80 boulevard Blossac Châtellerault Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 10:30:00
fin : 2026-08-18 12:00:00
Date(s) :
2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18
Le Théâtre Blossac, lieu unique et emblématique de Châtellerault, entièrement conservé, vous ouvre ses portes.
Accompagnez d’un guide, découvrez-en tous les secrets. .
Théâtre Blossac 80 boulevard Blossac Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Visite du Théâtre Blossac
L’événement Visite du Théâtre Blossac Châtellerault a été mis à jour le 2026-06-19 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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