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Visite du Théâtre Blossac Théâtre Blossac Châtellerault

Visite du Théâtre Blossac Théâtre Blossac Châtellerault

Visite du Théâtre Blossac Théâtre Blossac Châtellerault mardi 21 juillet 2026.

Lieu
Théâtre Blossac
Adresse
80 boulevard Blossac Châtellerault
Ville
86100 Châtellerault
Département
Vienne
Début
mardi 21 juillet 2026
Fin
mardi 21 juillet 2026
Heure de début
10:30:00
Tarif

Châtellerault

Visite du Théâtre Blossac

Théâtre Blossac 80 boulevard Blossac Châtellerault Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 10:30:00
fin : 2026-08-18 12:00:00

Date(s) :
2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18

Le Théâtre Blossac, lieu unique et emblématique de Châtellerault, entièrement conservé, vous ouvre ses portes.
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Théâtre Blossac 80 boulevard Blossac Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine  

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English : Visite du Théâtre Blossac

L’événement Visite du Théâtre Blossac Châtellerault a été mis à jour le 2026-06-19 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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