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Le vieux Châtellerault en famille Place Ste Catherine Châtellerault Châtellerault

mercredi 15 juillet 2026 · Place Ste Catherine Châtellerault · Châtellerault

Le vieux Châtellerault en famille Place Ste Catherine Châtellerault Châtellerault

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Place Ste Catherine Châtellerault
Adresse
Hôtel Alaman
Ville
86100 Châtellerault
Département
Vienne
Tarif

Châtellerault

Le vieux Châtellerault en famille

Place Ste Catherine Châtellerault Hôtel Alaman Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 10:00:00
fin : 2026-07-15 11:00:00

Date(s) :
2026-07-15 2026-07-29 2026-08-12

Remontez le temps et retracez l’histoire du centre ancien lors d’une visite ludique adaptée aux petits et aux grands.   .

Place Ste Catherine Châtellerault Hôtel Alaman Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine  

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English : Le vieux Châtellerault en famille

L’événement Le vieux Châtellerault en famille Châtellerault a été mis à jour le 2026-06-19 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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