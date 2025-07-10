Le vieux Châtellerault en famille Place Ste Catherine Châtellerault Châtellerault

Informations pratiques

Châtellerault

Le vieux Châtellerault en famille

Place Ste Catherine Châtellerault Hôtel Alaman Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 10:00:00

fin : 2026-07-15 11:00:00

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-29 2026-08-12

Remontez le temps et retracez l’histoire du centre ancien lors d’une visite ludique adaptée aux petits et aux grands. .

Place Ste Catherine Châtellerault Hôtel Alaman Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Le vieux Châtellerault en famille

L’événement Le vieux Châtellerault en famille Châtellerault a été mis à jour le 2026-06-19 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne