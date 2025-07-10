Éveil musical pour les tout-petits La Manu Jardin du Directeur Châtellerault
Éveil musical pour les tout-petits La Manu Jardin du Directeur Châtellerault mercredi 15 juillet 2026.
Châtellerault
Éveil musical pour les tout-petits
La Manu Jardin du Directeur Allée du jardin du Directeur Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 17:00:00
fin : 2026-07-29 18:00:00
Date(s) :
2026-07-15 2026-07-29 2026-08-19
Découverte des instruments, des sonorités, du rythme. Ensemble, on s’écoute, on écoute, on joue des instruments. On explore et produit des sons. Émotions, plaisir de la musique et amusement.
Enfants de 6 mois à 8 ans. .
La Manu Jardin du Directeur Allée du jardin du Directeur Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Éveil musical pour les tout-petits
L’événement Éveil musical pour les tout-petits Châtellerault a été mis à jour le 2026-06-20 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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