Talmont-Saint-Hilaire

Atelier yoga parent-enfant (7-12 ans)

La pinière Talmont-Saint-Hilaire Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 14:30:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

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La pinière Talmont-Saint-Hilaire 85440 Vendée Pays de la Loire +33 6 17 26 35 52

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English :

L’événement Atelier yoga parent-enfant (7-12 ans) Talmont-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral