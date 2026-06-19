Atelier yoga parent-enfant (7-12 ans) Talmont-Saint-Hilaire
Atelier yoga parent-enfant (7-12 ans) Talmont-Saint-Hilaire samedi 20 juin 2026.
Talmont-Saint-Hilaire
Atelier yoga parent-enfant (7-12 ans)
La pinière Talmont-Saint-Hilaire Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 14:30:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
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La pinière Talmont-Saint-Hilaire 85440 Vendée Pays de la Loire +33 6 17 26 35 52
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English :
L’événement Atelier yoga parent-enfant (7-12 ans) Talmont-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral
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