Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Exposition peinture et sculpture Talmont-Saint-Hilaire

Exposition peinture et sculpture Talmont-Saint-Hilaire samedi 20 juin 2026.

Adresse : 210 Impasse du Porteau

Ville : 85440 Talmont-Saint-Hilaire

Département : Vendée

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Talmont-Saint-Hilaire

Exposition peinture et sculpture

210 Impasse du Porteau Talmont-Saint-Hilaire Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 09:00:00
fin : 2026-06-20 18:00:00

Date(s) :
2026-06-20

  .

210 Impasse du Porteau Talmont-Saint-Hilaire 85440 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 46 23 82 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Exposition peinture et sculpture Talmont-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral

À voir aussi à Talmont-Saint-Hilaire (Vendée)