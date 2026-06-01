Les Palabres des Sages présentent le film documentaire Sur les pas de l’Histoire Cinéma Le Manoir Talmont-Saint-Hilaire jeudi 18 juin 2026.

Talmont-Saint-Hilaire

Les Palabres des Sages présentent le film documentaire Sur les pas de l’Histoire

Cinéma Le Manoir 11 Avenue des Sables Talmont-Saint-Hilaire Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18 18:00:00

fin : 2026-06-18

Date(s) :

2026-06-18

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Cinéma Le Manoir 11 Avenue des Sables Talmont-Saint-Hilaire 85440 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 20 71 29

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English :

L’événement Les Palabres des Sages présentent le film documentaire Sur les pas de l’Histoire Talmont-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral