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Journées Européennes de l’Archéologie au Château de Talmont Saint Hilaire Château de Talmont Talmont-Saint-Hilaire

Journées Européennes de l’Archéologie au Château de Talmont Saint Hilaire Château de Talmont Talmont-Saint-Hilaire samedi 13 juin 2026.

Lieu : Château de Talmont

Adresse : 8 Rue du Château

Ville : 85440 Talmont-Saint-Hilaire

Département : Vendée

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

Talmont-Saint-Hilaire

Journées Européennes de l’Archéologie au Château de Talmont Saint Hilaire

Château de Talmont 8 Rue du Château Talmont-Saint-Hilaire Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 10:30:00
fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :
2026-06-13 2026-06-14

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Château de Talmont 8 Rue du Château Talmont-Saint-Hilaire 85440 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 90 27 43 

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English :

L’événement Journées Européennes de l’Archéologie au Château de Talmont Saint Hilaire Talmont-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral

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