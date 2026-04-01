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Thé dansant Salle des Ribandeaux Talmont-Saint-Hilaire

Thé dansant Salle des Ribandeaux Talmont-Saint-Hilaire mercredi 29 avril 2026.

Lieu : Salle des Ribandeaux

Adresse : Rue des Ribandeaux

Ville : 85440 Talmont-Saint-Hilaire

Département : Vendée

Début : mercredi 29 avril 2026

Fin : mercredi 29 avril 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Talmont-Saint-Hilaire

Thé dansant

Salle des Ribandeaux Rue des Ribandeaux Talmont-Saint-Hilaire Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29 14:30:00
fin : 2026-04-29 19:30:00

Date(s) :
2026-04-29

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Salle des Ribandeaux Rue des Ribandeaux Talmont-Saint-Hilaire 85440 Vendée Pays de la Loire +33 6 31 43 43 20  cld.talmont85@gmail.com

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English :

L’événement Thé dansant Talmont-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral

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