Thé dansant Salle des Ribandeaux Talmont-Saint-Hilaire

Talmont-Saint-Hilaire

Thé dansant

Salle des Ribandeaux Rue des Ribandeaux Talmont-Saint-Hilaire Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29 14:30:00

fin : 2026-04-29 19:30:00

Date(s) :

2026-04-29

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Salle des Ribandeaux Rue des Ribandeaux Talmont-Saint-Hilaire 85440 Vendée Pays de la Loire +33 6 31 43 43 20 cld.talmont85@gmail.com

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English :

L’événement Thé dansant Talmont-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral