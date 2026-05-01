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80 ans du Secours Catholique Dans les jardins de la mairie Talmont-Saint-Hilaire

80 ans du Secours Catholique Dans les jardins de la mairie Talmont-Saint-Hilaire vendredi 29 mai 2026.

Lieu : Dans les jardins de la mairie

Adresse : 3 Rue de L’Hôtel de Ville

Ville : 85440 Talmont-Saint-Hilaire

Département : Vendée

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Talmont-Saint-Hilaire

80 ans du Secours Catholique

Dans les jardins de la mairie 3 Rue de L’Hôtel de Ville Talmont-Saint-Hilaire Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 17:00:00
fin : 2026-05-29 21:00:00

Date(s) :
2026-05-29

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Dans les jardins de la mairie 3 Rue de L’Hôtel de Ville Talmont-Saint-Hilaire 85440 Vendée Pays de la Loire +33 6 46 90 19 29 

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English :

L’événement 80 ans du Secours Catholique Talmont-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral

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