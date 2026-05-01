80 ans du Secours Catholique Dans les jardins de la mairie Talmont-Saint-Hilaire

Talmont-Saint-Hilaire

80 ans du Secours Catholique

Dans les jardins de la mairie 3 Rue de L’Hôtel de Ville Talmont-Saint-Hilaire Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 17:00:00

fin : 2026-05-29 21:00:00

Date(s) :

2026-05-29

.

Dans les jardins de la mairie 3 Rue de L’Hôtel de Ville Talmont-Saint-Hilaire 85440 Vendée Pays de la Loire +33 6 46 90 19 29

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement 80 ans du Secours Catholique Talmont-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral