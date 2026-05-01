80 ans du Secours Catholique Dans les jardins de la mairie Talmont-Saint-Hilaire
80 ans du Secours Catholique Dans les jardins de la mairie Talmont-Saint-Hilaire vendredi 29 mai 2026.
Talmont-Saint-Hilaire
80 ans du Secours Catholique
Dans les jardins de la mairie 3 Rue de L’Hôtel de Ville Talmont-Saint-Hilaire Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 17:00:00
fin : 2026-05-29 21:00:00
Date(s) :
2026-05-29
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Dans les jardins de la mairie 3 Rue de L’Hôtel de Ville Talmont-Saint-Hilaire 85440 Vendée Pays de la Loire +33 6 46 90 19 29
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English :
L’événement 80 ans du Secours Catholique Talmont-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral
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