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Conférence Trésors du Littoral par Jack Guichard Salle Le Manoir Talmont-Saint-Hilaire

Conférence Trésors du Littoral par Jack Guichard Salle Le Manoir Talmont-Saint-Hilaire jeudi 28 mai 2026.

Lieu : Salle Le Manoir

Adresse : 11 Avenue des Sables

Ville : 85440 Talmont-Saint-Hilaire

Département : Vendée

Début : jeudi 28 mai 2026

Fin : jeudi 28 mai 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Talmont-Saint-Hilaire

Conférence Trésors du Littoral par Jack Guichard

Salle Le Manoir 11 Avenue des Sables Talmont-Saint-Hilaire Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 18:30:00
fin : 2026-05-28

Date(s) :
2026-05-28

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Salle Le Manoir 11 Avenue des Sables Talmont-Saint-Hilaire 85440 Vendée Pays de la Loire   yvesliliane.grellier@orange.fr

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English :

L’événement Conférence Trésors du Littoral par Jack Guichard Talmont-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral

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