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Projection surprise pour Voyage en film Médiathèque Talmont-Saint-Hilaire

Projection surprise pour Voyage en film Médiathèque Talmont-Saint-Hilaire vendredi 12 juin 2026.

Lieu : Médiathèque

Adresse : 1 Passage de L Hôtel de ville

Ville : 85440 Talmont-Saint-Hilaire

Département : Vendée

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Talmont-Saint-Hilaire

Projection surprise pour Voyage en film

Médiathèque 1 Passage de L Hôtel de ville Talmont-Saint-Hilaire Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 21:00:00
fin : 2026-06-12

Date(s) :
2026-06-12

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Médiathèque 1 Passage de L Hôtel de ville Talmont-Saint-Hilaire 85440 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 90 18 07 

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English :

L’événement Projection surprise pour Voyage en film Talmont-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral

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