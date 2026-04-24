Concours de belote et aluette Salle des Ribandeaux Talmont-Saint-Hilaire
Concours de belote et aluette Salle des Ribandeaux Talmont-Saint-Hilaire mardi 12 mai 2026.
Talmont-Saint-Hilaire
Concours de belote et aluette
Salle des Ribandeaux Rue des Ribandeaux Talmont-Saint-Hilaire Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-12 13:30:00
fin : 2026-05-12 19:00:00
Date(s) :
2026-05-12
.
Salle des Ribandeaux Rue des Ribandeaux Talmont-Saint-Hilaire 85440 Vendée Pays de la Loire +33 6 31 43 43 20 cld.talmont85@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Concours de belote et aluette Talmont-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral
À voir aussi à Talmont-Saint-Hilaire (Vendée)
- Après-midi Senior Jeux oika oika Talmont-Saint-Hilaire 30 avril 2026
- Représentation du Théâtre jeunes La Ruche d’idées Talmont-Saint-Hilaire 30 avril 2026
- Exposition et Concours Photo Salle des Ribandeaux Talmont-Saint-Hilaire 2 mai 2026
- La 1ère Grouaïe musicale ! La Ruche d’idées Talmont-Saint-Hilaire 2 mai 2026
- Concert de Bi.Ba – Guinguette de La Bélière La Belière Guinguette Pizzeria Talmont-Saint-Hilaire 3 mai 2026