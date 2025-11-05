Livret-jeu « Le Mystère de la clé perdue », Château de Talmont, Talmont-Saint-Hilaire

Livret-jeu « Le Mystère de la clé perdue » 13 et 14 juin Château de Talmont Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T10:30:00+02:00 – 2026-06-13T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T10:30:00+02:00 – 2026-06-14T18:00:00+02:00

Suivez le parcours de Thomas et Agathe, deux jeunes archéologues passionnés qui doivent retrouver la clé perdue du château de Talmont !

Jeu de piste en autonomie et en continu sur les deux jours.

Château de Talmont 8 Rue du Château, 85440 Talmont-Saint-Hilaire, France Talmont-Saint-Hilaire 85440 Vendée Pays de la Loire 0251902743 http://www.chateaudetalmont.com

Suivez le parcours de Thomas et Agathe, deux jeunes archéologues passionnés qui doivent retrouver la clé perdue du château de Talmont !

©Ville de Talmont