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Balade contée du bois du Veillon à l’estuaire du Payré avec Jack Guichard Plage du Veillon Talmont-Saint-Hilaire

Balade contée du bois du Veillon à l’estuaire du Payré avec Jack Guichard Plage du Veillon Talmont-Saint-Hilaire mardi 2 juin 2026.

Lieu : Plage du Veillon

Adresse : Parking Vélo

Ville : 85440 Talmont-Saint-Hilaire

Département : Vendée

Début : mardi 2 juin 2026

Fin : mardi 2 juin 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Talmont-Saint-Hilaire

Balade contée du bois du Veillon à l’estuaire du Payré avec Jack Guichard

Plage du Veillon Parking Vélo Talmont-Saint-Hilaire Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-02 14:30:00
fin : 2026-06-02 16:30:00

Date(s) :
2026-06-02

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Plage du Veillon Parking Vélo Talmont-Saint-Hilaire 85440 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 20 74 85  contact@estuaire.net

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English :

L’événement Balade contée du bois du Veillon à l’estuaire du Payré avec Jack Guichard Talmont-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral

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