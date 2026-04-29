Talmont-Saint-Hilaire

Initiation à la pêche en bord de mer

Pêche excursion Talmont-Saint-Hilaire Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 16:30:00

fin : 2026-06-24

Date(s) :

2026-05-02 2026-05-15 2026-05-21 2026-06-04 2026-06-18 2026-06-24 2026-07-02 2026-07-08 2026-08-18 2026-09-02 2026-09-17

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Pêche excursion Talmont-Saint-Hilaire 85440 Vendée Pays de la Loire +33 6 13 99 95 42 peche.excursion85@gmail.com

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English :

L’événement Initiation à la pêche en bord de mer Talmont-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral