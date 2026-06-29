Le Bistrot de Bourgenay Talmont-Saint-Hilaire
Le Bistrot de Bourgenay Talmont-Saint-Hilaire mercredi 1 juillet 2026.
Talmont-Saint-Hilaire
Le Bistrot de Bourgenay
Carrefour de la Croisée Talmont-Saint-Hilaire Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 19:00:00
fin : 2026-07-17 22:30:00
Date(s) :
2026-07-01 2026-07-03 2026-07-08 2026-07-10 2026-07-15 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-29 2026-07-31
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Carrefour de la Croisée Talmont-Saint-Hilaire 85440 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 96 87 13
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English :
L’événement Le Bistrot de Bourgenay Talmont-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-06-20 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral
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