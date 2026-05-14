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BaladÔyoga, par Agnès Yoga Talmont-Saint-Hilaire

BaladÔyoga, par Agnès Yoga Talmont-Saint-Hilaire mercredi 1 juillet 2026.

Adresse : 28 Rue de la Vinière

Ville : 85440 Talmont-Saint-Hilaire

Département : Vendée

Début : mercredi 1 juillet 2026

Fin : jeudi 27 août 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Talmont-Saint-Hilaire

BaladÔyoga, par Agnès Yoga

28 Rue de la Vinière Talmont-Saint-Hilaire Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 17:00:00
fin : 2026-08-27 19:00:00

Date(s) :
2026-07-01

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28 Rue de la Vinière Talmont-Saint-Hilaire 85440 Vendée Pays de la Loire +33 6 17 26 35 52 

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English :

L’événement BaladÔyoga, par Agnès Yoga Talmont-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral

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