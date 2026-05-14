BaladÔyoga, par Agnès Yoga Talmont-Saint-Hilaire
BaladÔyoga, par Agnès Yoga Talmont-Saint-Hilaire mercredi 1 juillet 2026.
Talmont-Saint-Hilaire
BaladÔyoga, par Agnès Yoga
28 Rue de la Vinière Talmont-Saint-Hilaire Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 17:00:00
fin : 2026-08-27 19:00:00
Date(s) :
2026-07-01
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28 Rue de la Vinière Talmont-Saint-Hilaire 85440 Vendée Pays de la Loire +33 6 17 26 35 52
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English :
L’événement BaladÔyoga, par Agnès Yoga Talmont-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral
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