Talmont-Saint-Hilaire

BaladÔyoga, par Agnès Yoga

28 Rue de la Vinière Talmont-Saint-Hilaire Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 17:00:00

fin : 2026-08-27 19:00:00

Date(s) :

2026-07-01

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28 Rue de la Vinière Talmont-Saint-Hilaire 85440 Vendée Pays de la Loire +33 6 17 26 35 52

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English :

L’événement BaladÔyoga, par Agnès Yoga Talmont-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral