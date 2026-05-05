Saint-Laurent-Médoc

Atelier Yoga & Vin au Château Larose-Trintaudon

Château Larose-Trintaudon Saint-Laurent-Médoc Gironde

Tarif : 18 – 18 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 09:15:00

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe

Offrez-vous une parenthèse inédite au cœur de notre domaine viticole, un moment de bien-être suspendu entre ciel et vignes.

Sur notre rooftop, laissez-vous guider par une séance découverte de hatha yoga (assurée par Jutta Pochelu de Find Yourself Être bien au naturel), avec une vue imprenable sur le vignoble et le château.

Prolongez l’expérience autour d’une dégustation de nos vins soigneusement sélectionnés. Explorez notre scénographie retraçant l’histoire de nos quatre propriétés, ainsi que de nos grands terroirs.

9 h 15 Café d’accueil

9 h 30 Séance de hatha yoga sur le rooftop (1 h)

10 h 30 Dégustation de deux vins de la propriété

11 h Moment d’échange et accès libre à la scénographie

Possibilité de se restaurer sur place avec notre formule Pause gourmande tartinables accompagnés de verres de vin. .

Château Larose-Trintaudon Saint-Laurent-Médoc 33112 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 59 41 72 visite-vdl@vignoblesdelarose.com

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English :

L’événement Atelier Yoga & Vin au Château Larose-Trintaudon Saint-Laurent-Médoc a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Médoc-Vignoble