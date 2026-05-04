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Soirée de lancement du Blanc de Trintaudon Saint-Laurent-Médoc

Soirée de lancement du Blanc de Trintaudon Saint-Laurent-Médoc

Soirée de lancement du Blanc de Trintaudon Saint-Laurent-Médoc mardi 21 juillet 2026.

Adresse : Château Larose-Trintaudon

Ville : 33112 Saint-Laurent-Médoc

Département : Gironde

Début : mardi 21 juillet 2026

Fin : mardi 21 juillet 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Saint-Laurent-Médoc

Soirée de lancement du Blanc de Trintaudon

Château Larose-Trintaudon Saint-Laurent-Médoc Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 18:30:00
fin : 2026-07-21 21:30:00

Date(s) :
2026-07-21

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe
A l’occasion de la sortie de son vin blanc, le Château Larose-Trintaudon organise sa soirée de lancement Blanc de Trintaudon .
Sur réservation.
Informations et programme détaillés à venir.   .

Château Larose-Trintaudon Saint-Laurent-Médoc 33112 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 23 01 97  visite-vdl@vignoblesdelarose.com

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English : Soirée de lancement du Blanc de Trintaudon

L’événement Soirée de lancement du Blanc de Trintaudon Saint-Laurent-Médoc a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Médoc-Vignoble

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