Saint-Laurent-Médoc

Soirée de lancement du Blanc de Trintaudon

Château Larose-Trintaudon Saint-Laurent-Médoc Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 18:30:00

fin : 2026-07-21 21:30:00

Date(s) :

2026-07-21

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe

A l’occasion de la sortie de son vin blanc, le Château Larose-Trintaudon organise sa soirée de lancement Blanc de Trintaudon .

Sur réservation.

Informations et programme détaillés à venir. .

Château Larose-Trintaudon Saint-Laurent-Médoc 33112 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 23 01 97 visite-vdl@vignoblesdelarose.com

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English : Soirée de lancement du Blanc de Trintaudon

L’événement Soirée de lancement du Blanc de Trintaudon Saint-Laurent-Médoc a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Médoc-Vignoble