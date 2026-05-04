Soirée de lancement du Blanc de Trintaudon Saint-Laurent-Médoc
Soirée de lancement du Blanc de Trintaudon Saint-Laurent-Médoc mardi 21 juillet 2026.
Saint-Laurent-Médoc
Soirée de lancement du Blanc de Trintaudon
Château Larose-Trintaudon Saint-Laurent-Médoc Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 18:30:00
fin : 2026-07-21 21:30:00
Date(s) :
2026-07-21
L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe
A l’occasion de la sortie de son vin blanc, le Château Larose-Trintaudon organise sa soirée de lancement Blanc de Trintaudon .
Sur réservation.
Informations et programme détaillés à venir. .
Château Larose-Trintaudon Saint-Laurent-Médoc 33112 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 23 01 97 visite-vdl@vignoblesdelarose.com
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English : Soirée de lancement du Blanc de Trintaudon
L’événement Soirée de lancement du Blanc de Trintaudon Saint-Laurent-Médoc a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Médoc-Vignoble
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