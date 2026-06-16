Saint-Laurent-Médoc

Vide-greniers nocturne, retransmission et soirée dansante à Saint-Laurent-Médoc

stade Saint-Laurent-Médoc Gironde

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 15:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe

Le club de foot UPSL organise son vide-greniers au stade de la commune. Réservé aux particuliers. Accueil dès 15h (sur inscription).

La journée se prolongera avec la diffusion du match de football sur grand écran, repas et soirée dansante. Sur réservation. .

stade Saint-Laurent-Médoc 33112 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 69 29 35 71

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English : Vide-greniers nocturne, retransmission et soirée dansante à Saint-Laurent-Médoc

L’événement Vide-greniers nocturne, retransmission et soirée dansante à Saint-Laurent-Médoc Saint-Laurent-Médoc a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Médoc-Vignoble