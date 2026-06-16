Vide-greniers nocturne, retransmission et soirée dansante à Saint-Laurent-Médoc Saint-Laurent-Médoc
Vide-greniers nocturne, retransmission et soirée dansante à Saint-Laurent-Médoc Saint-Laurent-Médoc samedi 18 juillet 2026.
Saint-Laurent-Médoc
Vide-greniers nocturne, retransmission et soirée dansante à Saint-Laurent-Médoc
stade Saint-Laurent-Médoc Gironde
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 15:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe
Le club de foot UPSL organise son vide-greniers au stade de la commune. Réservé aux particuliers. Accueil dès 15h (sur inscription).
La journée se prolongera avec la diffusion du match de football sur grand écran, repas et soirée dansante. Sur réservation. .
stade Saint-Laurent-Médoc 33112 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 69 29 35 71
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English : Vide-greniers nocturne, retransmission et soirée dansante à Saint-Laurent-Médoc
L’événement Vide-greniers nocturne, retransmission et soirée dansante à Saint-Laurent-Médoc Saint-Laurent-Médoc a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Médoc-Vignoble
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