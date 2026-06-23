Saint-Laurent-Médoc

Les Lundis Gourmands de Saint-Laurent-Médoc

Parvis de la Mairie Saint-Laurent-Médoc Gironde

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 19:00:00

fin : 2026-07-13 23:00:00

Date(s) :

2026-07-13 2026-07-27 2026-08-10 2026-08-24

L’ Office de Tourisme vous informe

Les lundis gourmands sur le parvis de la Mairie vous proposent une ambiance conviviale et festive !

Food trucks locaux, buvette sur place, venez avec vos couverts.

Animation musicale dansante. Espace tables et bancs.

Chaque lundi, un viticulteur local différent pour vous faire découvrir ses vins ! Possibilité d’achats. .

Parvis de la Mairie Saint-Laurent-Médoc 33112 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 73 32 70

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English : Les Lundis Gourmands de Saint-Laurent-Médoc

L’événement Les Lundis Gourmands de Saint-Laurent-Médoc Saint-Laurent-Médoc a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Médoc-Vignoble