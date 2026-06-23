Les Lundis Gourmands de Saint-Laurent-Médoc Saint-Laurent-Médoc
Les Lundis Gourmands de Saint-Laurent-Médoc Saint-Laurent-Médoc lundi 13 juillet 2026.
Saint-Laurent-Médoc
Les Lundis Gourmands de Saint-Laurent-Médoc
Parvis de la Mairie Saint-Laurent-Médoc Gironde
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:00:00
fin : 2026-07-13 23:00:00
Date(s) :
2026-07-13 2026-07-27 2026-08-10 2026-08-24
L’ Office de Tourisme vous informe
Les lundis gourmands sur le parvis de la Mairie vous proposent une ambiance conviviale et festive !
Food trucks locaux, buvette sur place, venez avec vos couverts.
Animation musicale dansante. Espace tables et bancs.
Chaque lundi, un viticulteur local différent pour vous faire découvrir ses vins ! Possibilité d’achats. .
Parvis de la Mairie Saint-Laurent-Médoc 33112 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 73 32 70
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English : Les Lundis Gourmands de Saint-Laurent-Médoc
L’événement Les Lundis Gourmands de Saint-Laurent-Médoc Saint-Laurent-Médoc a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Médoc-Vignoble
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