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Les Lundis Gourmands de Saint-Laurent-Médoc Saint-Laurent-Médoc

Les Lundis Gourmands de Saint-Laurent-Médoc Saint-Laurent-Médoc

Les Lundis Gourmands de Saint-Laurent-Médoc Saint-Laurent-Médoc lundi 13 juillet 2026.

Adresse
Parvis de la Mairie
Ville
33112 Saint-Laurent-Médoc
Département
Gironde
Début
lundi 13 juillet 2026
Fin
mardi 14 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Tarif
0 0 0 Gratuit

Saint-Laurent-Médoc

Les Lundis Gourmands de Saint-Laurent-Médoc

Parvis de la Mairie Saint-Laurent-Médoc Gironde

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:00:00
fin : 2026-07-13 23:00:00

Date(s) :
2026-07-13 2026-07-27 2026-08-10 2026-08-24

L’ Office de Tourisme vous informe
Les lundis gourmands sur le parvis de la Mairie vous proposent une ambiance conviviale et festive !
Food trucks locaux, buvette sur place, venez avec vos couverts.
Animation musicale dansante. Espace tables et bancs.
Chaque lundi, un viticulteur local différent pour vous faire découvrir ses vins ! Possibilité d’achats.   .

Parvis de la Mairie Saint-Laurent-Médoc 33112 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 73 32 70 

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English : Les Lundis Gourmands de Saint-Laurent-Médoc

L’événement Les Lundis Gourmands de Saint-Laurent-Médoc Saint-Laurent-Médoc a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Médoc-Vignoble

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