Concert Heavy Defenders à la brasserie Naùera Zone industrielle Saint-Laurent-Médoc
Concert Heavy Defenders à la brasserie Naùera Zone industrielle Saint-Laurent-Médoc vendredi 3 juillet 2026.
Saint-Laurent-Médoc
Concert Heavy Defenders à la brasserie Naùera
Zone industrielle Brasserie Nauera Saint-Laurent-Médoc Gironde
Tarif : 10 – 10 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe
la brasserie Naùera organise le concert des Heavy Defenders.
Possibilité de repas sur place.
Sur réservation pour les places de concert et le repas, les places étant limitées. .
Zone industrielle Brasserie Nauera Saint-Laurent-Médoc 33112 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 41 10 13 k.meylan@nauera.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert Heavy Defenders à la brasserie Naùera
L’événement Concert Heavy Defenders à la brasserie Naùera Saint-Laurent-Médoc a été mis à jour le 2026-06-21 par OT Médoc-Vignoble
À voir aussi à Saint-Laurent-Médoc (Gironde)
- Les Voix du Liron Saint-Laurent-Médoc 3 juillet 2026
- Grand Prix de Tondeuses Champ de foire de Bernos Saint-Laurent-Médoc 4 juillet 2026
- Marché gourmand et feu d’artifice Rue Champs de Foire de Bernos Saint-Laurent-Médoc 11 juillet 2026
- Vide-greniers nocturne, retransmission et soirée dansante à Saint-Laurent-Médoc Saint-Laurent-Médoc 18 juillet 2026
- Soirée de lancement du Blanc de Trintaudon Saint-Laurent-Médoc 21 juillet 2026