Concert Heavy Defenders à la brasserie Naùera Zone industrielle Saint-Laurent-Médoc

Saint-Laurent-Médoc

Concert Heavy Defenders à la brasserie Naùera

Zone industrielle Brasserie Nauera Saint-Laurent-Médoc Gironde

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe

la brasserie Naùera organise le concert des Heavy Defenders.

Possibilité de repas sur place.

Sur réservation pour les places de concert et le repas, les places étant limitées. .

Zone industrielle Brasserie Nauera Saint-Laurent-Médoc 33112 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 41 10 13 k.meylan@nauera.com

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English : Concert Heavy Defenders à la brasserie Naùera

L’événement Concert Heavy Defenders à la brasserie Naùera Saint-Laurent-Médoc a été mis à jour le 2026-06-21 par OT Médoc-Vignoble