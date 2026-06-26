Marché gourmand et feu d’artifice Rue Champs de Foire de Bernos Saint-Laurent-Médoc
Marché gourmand et feu d’artifice Rue Champs de Foire de Bernos Saint-Laurent-Médoc samedi 11 juillet 2026.
Saint-Laurent-Médoc
Marché gourmand et feu d’artifice
Rue Champs de Foire de Bernos Champ de foire de Bernos Saint-Laurent-Médoc Gironde
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 19:00:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
L’office de tourisme médoc Vignoble vous informe
Le comité des Fêtes organise son marché nocturne et gourmand au Champs de Foire de Bernos.
La thématique sera les pirates déjantés ! Les déguisements sont les bienvenus !
Restauration et buvette sur place.
Possibilité d’apporter vos verres et couverts, votre pique-nique, vos tables et chaises.
Animation musicale.
Feu d’artifices en fin de soirée (23h). .
Rue Champs de Foire de Bernos Champ de foire de Bernos Saint-Laurent-Médoc 33112 Gironde Nouvelle-Aquitaine cdf.stlaurentmedoc@gmail.com
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English : Marché gourmand et feu d’artifice
L’événement Marché gourmand et feu d’artifice Saint-Laurent-Médoc a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Médoc-Vignoble
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