Marché gourmand et feu d’artifice Rue Champs de Foire de Bernos Saint-Laurent-Médoc samedi 11 juillet 2026.

Saint-Laurent-Médoc

Marché gourmand et feu d’artifice

Rue Champs de Foire de Bernos Champ de foire de Bernos Saint-Laurent-Médoc Gironde

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 19:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

L’office de tourisme médoc Vignoble vous informe

Le comité des Fêtes organise son marché nocturne et gourmand au Champs de Foire de Bernos.

La thématique sera les pirates déjantés ! Les déguisements sont les bienvenus !

Restauration et buvette sur place.

Possibilité d’apporter vos verres et couverts, votre pique-nique, vos tables et chaises.

Animation musicale.

Feu d’artifices en fin de soirée (23h). .

Rue Champs de Foire de Bernos Champ de foire de Bernos Saint-Laurent-Médoc 33112 Gironde Nouvelle-Aquitaine cdf.stlaurentmedoc@gmail.com

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English : Marché gourmand et feu d’artifice

L’événement Marché gourmand et feu d’artifice Saint-Laurent-Médoc a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Médoc-Vignoble