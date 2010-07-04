Saint-Laurent-Médoc

Les Voix du Liron

Saint-Laurent-Médoc Gironde

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 10:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-03 2026-07-04

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe

Spectacle déambulatoire original et inspiré Les Voix du Liron organisé par le PNR à Saint-Laurent-Médoc

Vendredi 03 juillet 14h & 19h30

Samedi 04 juillet 10h

Ouvert à tous les humains et non-humains !

Entrée libre et sur inscription.

Le lieu précis du départ de la représentation sera communiqué aux inscrits quelques jours avant. .

Saint-Laurent-Médoc 33112 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 75 18 99 info@pnr-medoc.fr

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English : Les Voix du Liron

L’événement Les Voix du Liron Saint-Laurent-Médoc a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Médoc-Vignoble