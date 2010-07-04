Les Voix du Liron Saint-Laurent-Médoc
Les Voix du Liron Saint-Laurent-Médoc vendredi 3 juillet 2026.
Saint-Laurent-Médoc
Les Voix du Liron
Saint-Laurent-Médoc Gironde
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 10:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-03 2026-07-04
L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe
Spectacle déambulatoire original et inspiré Les Voix du Liron organisé par le PNR à Saint-Laurent-Médoc
Vendredi 03 juillet 14h & 19h30
Samedi 04 juillet 10h
Ouvert à tous les humains et non-humains !
Entrée libre et sur inscription.
Le lieu précis du départ de la représentation sera communiqué aux inscrits quelques jours avant. .
Saint-Laurent-Médoc 33112 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 75 18 99 info@pnr-medoc.fr
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English : Les Voix du Liron
L’événement Les Voix du Liron Saint-Laurent-Médoc a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Médoc-Vignoble
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