Fête de la musique les Hommes Arrangés & le Slam de Raphaël Menard Le P’tit Marché Saint-Laurent-Médoc
Fête de la musique les Hommes Arrangés & le Slam de Raphaël Menard Le P’tit Marché Saint-Laurent-Médoc dimanche 21 juin 2026.
Saint-Laurent-Médoc
Fête de la musique les Hommes Arrangés & le Slam de Raphaël Menard
Le P’tit Marché Centre-Bourg Saint-Laurent-Médoc Gironde
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 18:30:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe
L’association les Bergères organise sa soirée dans le cadre de la fête de la musique avec au programme le groupe les Hommes Arrangés et le Slam de Raphaël Menard en première partie.
Buvette et restauration sur place. .
Le P’tit Marché Centre-Bourg Saint-Laurent-Médoc 33112 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 73 32 70
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English : Fête de la musique les Hommes Arrangés & le Slam de Raphaël Menard
L’événement Fête de la musique les Hommes Arrangés & le Slam de Raphaël Menard Saint-Laurent-Médoc a été mis à jour le 2026-05-25 par OT Médoc-Vignoble
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