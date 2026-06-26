Ateliers bambins Maison des Minéraux Crozon
Ateliers bambins Maison des Minéraux Crozon vendredi 17 juillet 2026.
Crozon
Ateliers bambins Maison des Minéraux
Lieu-dit Saint-Hernot Crozon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 11:00:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Toucher, manipuler, jouer
Cailloux Bouts de chou Des jeux-expériences pour découvrir les propriétés des roches et minéraux (couleurs, formes, transparence, flottabilité, etc)
Enfants de 3 à 6 ans.
8€ .
Lieu-dit Saint-Hernot Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 2 98 27 19 73
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English :
L’événement Ateliers bambins Maison des Minéraux Crozon a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime
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