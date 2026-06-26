Crozon

Ateliers bambins Maison des Minéraux

Lieu-dit Saint-Hernot Crozon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 11:00:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Toucher, manipuler, jouer

Cailloux Bouts de chou Des jeux-expériences pour découvrir les propriétés des roches et minéraux (couleurs, formes, transparence, flottabilité, etc)

Enfants de 3 à 6 ans.

8€ .

Lieu-dit Saint-Hernot Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 2 98 27 19 73

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English :

L’événement Ateliers bambins Maison des Minéraux Crozon a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime