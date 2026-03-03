Ateliers bébé lecteurs Médiathèque de Trélissac Trélissac

Ateliers bébé lecteurs

Médiathèque de Trélissac 109 Avenue Michel Grandou Trélissac Dordogne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2026-03-06

fin : 2026-03-06

2026-03-06 2026-03-07 2026-03-20 2026-03-27

Animation d’éveil culturel à travers le livre destinée aux enfants de moins de 3 ans.

Chaque séance est composée de lectures d’albums, de comptines et de jeux de doigts. .

Médiathèque de Trélissac 109 Avenue Michel Grandou Trélissac 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 08 98 80

