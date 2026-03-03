Ateliers bébé lecteurs Médiathèque de Trélissac Trélissac
Ateliers bébé lecteurs Médiathèque de Trélissac Trélissac vendredi 6 mars 2026.
Ateliers bébé lecteurs
Médiathèque de Trélissac 109 Avenue Michel Grandou Trélissac Dordogne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2026-03-06
fin : 2026-03-06
2026-03-06 2026-03-07 2026-03-20 2026-03-27
Animation d’éveil culturel à travers le livre destinée aux enfants de moins de 3 ans.
Chaque séance est composée de lectures d’albums, de comptines et de jeux de doigts. .
Médiathèque de Trélissac 109 Avenue Michel Grandou Trélissac 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 08 98 80
