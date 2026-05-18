Ateliers Breakdance Enfants Camin rue de l’Egalité Millau

Millau

Ateliers Breakdance Enfants Camin

rue de l’Egalité L’Acadanse Millau Aveyron

Tarif : – – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-14

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Ateliers Breakdance Enfants

14 juin de 10h à 12h

Atelier Breakdance Enfants (7-12ans)

Lieu Studio 23, 23 rue de la fraternité 12100 Millau

20€/Atelier + 5€ adhésion/an

Animés par Sami LOVIAT-TAPIE, danseur et chorégraphe professionnel.

Réservations par mail ou sms.

Infos et réservations

06.45.35.46.22 20 .

rue de l’Egalité L’Acadanse Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 6 45 35 46 22 asso.camin@gmail.com

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English :

L’événement Ateliers Breakdance Enfants Camin Millau a été mis à jour le 2026-05-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)