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Ateliers Breakdance Enfants Camin rue de l’Egalité Millau

Ateliers Breakdance Enfants Camin rue de l’Egalité Millau

Ateliers Breakdance Enfants Camin rue de l’Egalité Millau dimanche 14 juin 2026.

Lieu : rue de l'Egalité

Adresse : L'Acadanse

Ville : 12100 Millau

Département : Aveyron

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Tarif : 20 Tarif de base plein tarif

Millau

Ateliers Breakdance Enfants Camin

rue de l’Egalité L’Acadanse Millau Aveyron

Tarif : – – EUR
20
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-14
fin : 2026-06-14

Date(s) :
2026-06-14

Ateliers Breakdance Enfants
14 juin de 10h à 12h
Atelier Breakdance Enfants (7-12ans)
Lieu Studio 23, 23 rue de la fraternité 12100 Millau
20€/Atelier + 5€ adhésion/an
Animés par Sami LOVIAT-TAPIE, danseur et chorégraphe professionnel.
Réservations par mail ou sms.
Infos et réservations
06.45.35.46.22 20  .

rue de l’Egalité L’Acadanse Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 6 45 35 46 22  asso.camin@gmail.com

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English :

L’événement Ateliers Breakdance Enfants Camin Millau a été mis à jour le 2026-05-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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