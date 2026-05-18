Ateliers Breakdance Enfants Camin rue de l’Egalité Millau
Ateliers Breakdance Enfants Camin rue de l’Egalité Millau dimanche 14 juin 2026.
Millau
Ateliers Breakdance Enfants Camin
rue de l’Egalité L’Acadanse Millau Aveyron
Tarif : – – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-14
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Ateliers Breakdance Enfants
14 juin de 10h à 12h
Atelier Breakdance Enfants (7-12ans)
Lieu Studio 23, 23 rue de la fraternité 12100 Millau
20€/Atelier + 5€ adhésion/an
Animés par Sami LOVIAT-TAPIE, danseur et chorégraphe professionnel.
Réservations par mail ou sms.
Infos et réservations
06.45.35.46.22 20 .
rue de l’Egalité L’Acadanse Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 6 45 35 46 22 asso.camin@gmail.com
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English :
L’événement Ateliers Breakdance Enfants Camin Millau a été mis à jour le 2026-05-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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