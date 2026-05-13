Atelier « Nuit des monstres mythologiques », Musée de Millau et des Grands Causses, Millau

Atelier « Nuit des monstres mythologiques » Samedi 23 mai, 18h00 Musée de Millau et des Grands Causses Aveyron

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Réalisation de la tête de gorgone Médusa – Salle mortuaire

Musée de Millau et des Grands Causses Place Marechal Foch, 12100 Millau, France Millau 12100 Aveyron Occitanie 0565590108 https://www.millau.fr/que-faire-a-millau/culture/musee Le musée de Millau est au cœur de l’histoire géologique, archéologique, humaine et industrielle de la ville. Le parcours de référence offre un éventail des multiples richesses découvertes sur le territoire : ammonites, fossiles divers, empreintes de dinosaures, un élasmosaure inscrit à la nomenclature internationale, long de près de 4 m ainsi qu’un ichtyosaure d’environ 7 m de long. Groupe des Treilles, culture de l’âge du cuivre. Vie quotidienne et pratiques funéraires à l’époque romaine. La Graufesenque : centre de production de la sigillée gallo-romaine. Vie quotidienne et pratiques funéraires au moyen âge. Millau, capitale du gant, du XVIIIe siècle à la haute couture contemporaine. Costumes de scène et objets personnels de la cantatrice internationale Emma Calvé.

Réalisation de la tête de gorgone Médusa – Salle mortuaire

©ministère de la Culture