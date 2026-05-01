Millau

Spectacle Attention aux départs

La Maladrerie Millau Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-05-21

fin : 2026-05-21

Date(s) :

2026-05-21

Départ Jeudi 21 mai 2026 * à 19h19

RDV Parc de la Maladrerie

Tout public 60 min Participation libre

L’histoire de la ligne de l’Aubrac est tissée de luttes victorieuses, de rêverie volontaire, de prouesses techniques et de paysages. La Cie Gérard Gérard vous souhaite la bienvenue à bord et vous propose un voyage en train sans train un spectacle sur la Ligne SNCF Béziers- Neussargues mêlant théâtre de rue, danse, voltige, slackline, musique et documentaire.

Ce spectacle est le fruit de sa longue résidence menée avec Eurek’Art sur la ligne entre 2021 et 2023 et est issu d’une commande coproduite par Eurek’Art.

ATTENTION AUX DÉPARTS !

Cie Gérard Gérard

En partenariat avec la Ville de Millau et la VPAH

Eurek’Art Label Rue @eurekartlabelrue EUREKART.FR

INFOS & RÉSA SERVICE PATRIMOINE 05 65 59 50 35

Théâtre de rue, cirque, danse & musique live Avec Maud Payen, Théo Sanson, David Codina et Alexandre Moisescot. .

La Maladrerie Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 5 65 59 50 35

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English :

L’événement Spectacle Attention aux départs Millau a été mis à jour le 2026-05-04 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)