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derniers fragments – la Fabrick Théâtre de la Fabrick Millau

derniers fragments – la Fabrick Théâtre de la Fabrick Millau

derniers fragments – la Fabrick Théâtre de la Fabrick Millau mardi 2 juin 2026.

Lieu : Théâtre de la Fabrick

Adresse : 9 rue de la Saunerie

Ville : 12100 Millau

Département : Aveyron

Début : mardi 2 juin 2026

Fin : mardi 2 juin 2026

Tarif :

Millau

derniers fragments – la Fabrick

Théâtre de la Fabrick 9 rue de la Saunerie Millau Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-06-02
fin : 2026-06-02

Date(s) :
2026-06-02

MARDI 2 JUIN à 20H
Le collectif Les Ames Vagabondes
Carte blanche aux lycéen(ne)s.
Les derniers fragments” 
Les membres de la bibliothèque de l’humanité arriveront ils à s’accorder sur les fragments à rapatrier sur terre ?   .

Théâtre de la Fabrick 9 rue de la Saunerie Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 5 65 61 08 96  cie.ephemere@wanadoo.fr

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English :

L’événement derniers fragments – la Fabrick Millau a été mis à jour le 2026-05-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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