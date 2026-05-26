derniers fragments – la Fabrick Théâtre de la Fabrick Millau
derniers fragments – la Fabrick Théâtre de la Fabrick Millau mardi 2 juin 2026.
Millau
derniers fragments – la Fabrick
Théâtre de la Fabrick 9 rue de la Saunerie Millau Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-06-02
fin : 2026-06-02
Date(s) :
2026-06-02
MARDI 2 JUIN à 20H
Le collectif Les Ames Vagabondes
Carte blanche aux lycéen(ne)s.
Les derniers fragments”
Les membres de la bibliothèque de l’humanité arriveront ils à s’accorder sur les fragments à rapatrier sur terre ? .
Théâtre de la Fabrick 9 rue de la Saunerie Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 5 65 61 08 96 cie.ephemere@wanadoo.fr
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English :
L’événement derniers fragments – la Fabrick Millau a été mis à jour le 2026-05-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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