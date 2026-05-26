derniers fragments – la Fabrick Théâtre de la Fabrick Millau

Millau

derniers fragments – la Fabrick

Théâtre de la Fabrick 9 rue de la Saunerie Millau Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-06-02

fin : 2026-06-02

Date(s) :

2026-06-02

MARDI 2 JUIN à 20H

Le collectif Les Ames Vagabondes

Carte blanche aux lycéen(ne)s.

Les derniers fragments”

Les membres de la bibliothèque de l’humanité arriveront ils à s’accorder sur les fragments à rapatrier sur terre ? .

Théâtre de la Fabrick 9 rue de la Saunerie Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 5 65 61 08 96 cie.ephemere@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement derniers fragments – la Fabrick Millau a été mis à jour le 2026-05-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)