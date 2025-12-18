Marché des potiers de Millau 2026 à la Graufesenque Marché des potiers Millau

Marché des potiers de Millau 2026 à la Graufesenque

Marché des potiers Avenue Louis Balsan Millau Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-30

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-30

37 ème Marché des Potiers de Millau 2026

Un rendez-vous à ne pas manquer: la 37ème édition du Marché Potier de Millau, les 30 et 31 mai 2026 à la Graufesenque! De la poterie et plein de surprises!

Chargé d’histoire, le site potier gallo-romain de la Graufesenque, à deux pas de Millau, est le lieu idéal pour accueillir plus de 30 céramistes professionnel.le.s à l’occasion du marché potier de Millau.

Un événement parfait pour flâner en famille et trouver des cadeaux authentiques et de qualité pour le plaisir ou la fête des mères!..

Au programme de ce week-end: surprise musicale, démonstration de tournage et savoir-faire, ateliers enfants gratuits, cuisson sigillée traditionnelle au feu de bois, performance créative d’une sculpture unique sur la durée du week-end par l’artiste Delphine Bedel, spectacle et vente aux enchères décalée…

Parking, entrée gratuite, restauration sur place.

Venez nombreux.ses!. .

Marché des potiers Avenue Louis Balsan Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 6 29 94 41 57 graufesenque@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

37th Millau Pottery Market 2026

L’événement Marché des potiers de Millau 2026 à la Graufesenque Millau a été mis à jour le 2025-12-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)