Printemps des Couleurs Rue Paul Bonhomme Millau

Millau

Printemps des Couleurs

Rue Paul Bonhomme Cour du CREA Millau Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Cette manifestation permet de rassembler, autour d’un événement interculturel, les personnes accueillies à Myriade et le public millavois.

Placé sous le signe de la tolérance et de la fête, ce temps fort réunit également les multiples associations locales qui partagent nos valeurs et notre envie de vivre ensemble.

Comme chaque année, avec l’arrivée des beaux jours, l’association MYRIADE, qui fête cette année ses 40 ans,organise son incontournable Printemps des Couleurs. .

Rue Paul Bonhomme Cour du CREA Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 5 65 59 01 09

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This event allows to gather, around an intercultural event, the people welcomed at Myriade and the public of Millau.

L’événement Printemps des Couleurs Millau a été mis à jour le 2026-05-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)