Printemps des Couleurs Rue Paul Bonhomme Millau
Printemps des Couleurs Rue Paul Bonhomme Millau samedi 23 mai 2026.
Millau
Printemps des Couleurs
Rue Paul Bonhomme Cour du CREA Millau Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Cette manifestation permet de rassembler, autour d’un événement interculturel, les personnes accueillies à Myriade et le public millavois.
Placé sous le signe de la tolérance et de la fête, ce temps fort réunit également les multiples associations locales qui partagent nos valeurs et notre envie de vivre ensemble.
Comme chaque année, avec l’arrivée des beaux jours, l’association MYRIADE, qui fête cette année ses 40 ans,organise son incontournable Printemps des Couleurs. .
Rue Paul Bonhomme Cour du CREA Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 5 65 59 01 09
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
This event allows to gather, around an intercultural event, the people welcomed at Myriade and the public of Millau.
L’événement Printemps des Couleurs Millau a été mis à jour le 2026-05-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
À voir aussi à Millau (Aveyron)
- Spectacle Attention aux départs Millau 21 mai 2026
- MARION MEZADORIAN THEATRE LA MAISON DU PEUPLE Millau 21 mai 2026
- Marion Mezadorian– Théâtre de la Maison du Peuple Millau 21 mai 2026
- The Dino Hunt, Musée de Millau et des Grands Causses, Millau 23 mai 2026
- « La classe, l’œuvre ! », Musée de Millau et des Grands Causses, Millau 23 mai 2026