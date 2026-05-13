The Dino Hunt, Musée de Millau et des Grands Causses, Millau

The Dino Hunt Samedi 23 mai, 17h00 Musée de Millau et des Grands Causses Aveyron

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Après avoir visité les collections de paléontologie et participé à plusieurs ateliers, les élèves ont préparé une chorégraphie et une chanson en anglais : « The dino hunt » ( inspirée de « la chasse à l’ours »).

Ce spectacle se déroulera lors de l’ouverture de la Nuit des musée et invitera le public à rentrer dans le musée.

En parrallèle, un travail d’arts plastiques autour des empreintes sera présenté dans les collections.

Musée de Millau et des Grands Causses 15 Pl. Maréchal Foch, 12100 Millau, France Millau 12100 Aveyron Occitanie 0565590108 https://www.millau.fr/que-faire-a-millau/culture/musee/ Le musée de Millau est au cœur de l’histoire géologique, archéologique, humaine et industrielle de la ville. Le parcours de référence offre un éventail des multiples richesses découvertes sur le territoire : ammonites, fossiles divers, empreintes de dinosaures, un élasmosaure inscrit à la nomenclature internationale, long de près de 4 m ainsi qu’un ichtyosaure d’environ 7 m de long.

Groupe des Treilles, culture de l’âge du cuivre.

Vie quotidienne et pratiques funéraires à l’époque romaine.

La Graufesenque : centre de production de la sigillée gallo-romaine.

Vie quotidienne et pratiques funéraires au moyen âge.

Millau, capitale du gant, du XVIIIe siècle à la haute couture contemporaine.

Costumes de scène et objets personnels de la cantatrice internationale Emma Calvé.

La classe, l’œuvre !

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