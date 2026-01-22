Marion Mezadorian– Théâtre de la Maison du Peuple Millau

Marion Mezadorian– Théâtre de la Maison du Peuple

Théâtre de la Maison du Peuple Rue Pasteur Millau Aveyron

Tarif : 8.5 – 8.5 – 21 EUR

Début : Jeudi 2026-05-21

fin : 2026-05-21

2026-05-21

Craquage

Marion Mezadorian a surgi dans le paysage humoristique français en 2016 avec Pépites. Elle persiste en signant Craquage, son nouveau spectacle à haute dose d’humour et d’émotion.

Il transforme le plomb, ou plus exactement le pétage de plomb, en or. Il paraît que les mots que l’on n’ose pas dire finissent toujours par sortir , souffle Marion Mezadorian. Dans Craquage, ils sortent de la bouche des quinze personnages qu’elle incarne à merveille, avec son tempérament solaire et une générosité sans pareille dans le jeu. De la mère débordée à la retraitée revancharde en passant par le cuistot amoureux, tout le monde y passe. Chacun des personnages est entraîné dans un vertige et éprouve une furieuse envie de dire. C’est drôle, jouissif, touchant et sidérant et, pour tout dire, complètement craquant !

1h

Tarif B

Tout public dès 10 ans .

Théâtre de la Maison du Peuple Rue Pasteur Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 5 65 59 47 61 sandrine.saintpierre@millau.fr

