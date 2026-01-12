Défi de la Pouncho Everest Challenge Millau

Défi de la Pouncho Everest Challenge

Date Samedi 30 mai, à partir de 12h (fin dimanche 31 mai à 12h)

Durée max 24h

Vélo, trail, combo des deux

Lieu sur la Pouncho Millau(12)

Départ et arrivée depuis le rond point de la Pouncho

Objectif grimper 8848 m+ (et redescendre)

Format solo, duo, trio… Tu choisis

Tarif unique 88€48 (t’as compris )

99 participants .

Rond point de la Pouncho Cureplat Millau 12100 Aveyron Occitanie

