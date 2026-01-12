Défi de la Pouncho Everest Challenge Millau
Défi de la Pouncho Everest Challenge Millau samedi 30 mai 2026.
Défi de la Pouncho Everest Challenge
Rond point de la Pouncho Cureplat Millau Aveyron
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-30
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Date Samedi 30 mai, à partir de 12h (fin dimanche 31 mai à 12h)
Durée max 24h
Vélo, trail, combo des deux
Lieu sur la Pouncho Millau(12)
Départ et arrivée depuis le rond point de la Pouncho
Objectif grimper 8848 m+ (et redescendre)
Format solo, duo, trio… Tu choisis
Tarif unique 88€48 (t’as compris )
99 participants .
Rond point de la Pouncho Cureplat Millau 12100 Aveyron Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Défi de la Pouncho Everest Challenge Millau a été mis à jour le 2026-01-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)