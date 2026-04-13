Lunàvélo, Millau, Millau

Lunàvélo Dimanche 31 mai, 20h30 Millau Aveyron

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-31T20:30:00+02:00 – 2026-05-31T21:30:00+02:00

Fin : 2026-05-31T20:30:00+02:00 – 2026-05-31T21:30:00+02:00

31 mai 20h30

Rdv à la Maladrerie (passerelle du Saoutadou)

Ouvert à tous.toutes

Enfants bienvenus

Parcours adapté de 3 à 10km selon les envies et les participants

Millau Millau Millau 12100 Aveyron Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://criticalmassmillau.fr/ »}]

Balade festive et ouverte à tous.tes ! Pour ces soirées où la visibilité est au maximum grâce à l’alignement des astres, attendez-vous à découvrir une cohorte sympathique Millavoise Millavois !

Critical Mass Millau