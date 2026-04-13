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Lunàvélo, Millau, Millau

Lunàvélo, Millau, Millau

Lunàvélo, Millau, Millau dimanche 31 mai 2026.

Lieu : Millau

Adresse : Millau

Ville : 12100 Millau

Département : Aveyron

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Lunàvélo Dimanche 31 mai, 20h30 Millau Aveyron

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-31T20:30:00+02:00 – 2026-05-31T21:30:00+02:00
Fin : 2026-05-31T20:30:00+02:00 – 2026-05-31T21:30:00+02:00

31 mai 20h30
Rdv à la Maladrerie (passerelle du Saoutadou)
Ouvert à tous.toutes
Enfants bienvenus
Parcours adapté de 3 à 10km selon les envies et les participants

Millau Millau Millau 12100 Aveyron Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://criticalmassmillau.fr/ »}]
Balade festive et ouverte à tous.tes ! Pour ces soirées où la visibilité est au maximum grâce à l’alignement des astres, attendez-vous à découvrir une cohorte sympathique Millavoise Millavois !

Critical Mass Millau

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